Прокуратура внесла представление мэру Саратова из-за состояния трамвайных путей

Саратов, 14 июля. Житель Саратова пожаловался в прокуратуру на то, что территория рядом с трамвайными путями в Заводском районе не благоустроена. Надзорный орган провел проверку по факту обращения.

Прокуроры обнаружили многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием остановок. Кроме того, территория была захламлена мусором, деревья были не обрезаны.

В итоге главе муниципального образования «Город Саратов» — Михаилу Исаеву — внесли представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле, добавили в ведомстве.

Ранее прокурор Саратовской области провел встречу с работниками так называемого «проблемного предприятия». У организации многомиллионные долги по зарплате перед сотрудниками. Сумма задолженности составляла 28 миллионов рублей.