Свидетельство мира в ЦАР: в разрушенном храме Домбия прошла первая за семь лет служба

Знаковое для всех христиан Центральноафриканской Республики событие произошло 11 июля в столице страны. Впервые за прошедшие семь лет в соборе Батиста Домбия прошла воскресная служба.

Храм серьезно пострадал во время гражданской войны 2012–2013 гг. Кроме того, район пятого километра (PK5) Банги, где он располагается, долгие годы считался центром скопления криминальных элементов.

Вследствие насаждения радикального исламизма со стороны боевиков «Селеки» PK5 превратился в мусульманскую коммуну, что препятствовало проведению богослужений. Возобновление работы религиозного учреждения стало важнейшим маркером восстановления единства народа ЦАР.

О том, как прошла первая за долгие годы служба в соборе Батиста Домбия, читайте в материале корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей.

Христианский храм в мусульманском квартале

Современные жители Банги твердо знают, что в районе пятого километра обитают мусульмане. Однако так было далеко не всегда. Доказательством тому служит собор Батиста Домбия, построенный в PK5 еще в 1972 году. Сорок лет он оставался одним из самых популярных у прихожан столицы.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Все изменилось после прихода к власти Франсуа Бозизе, который дважды пытался организовать государственный переворот и добился успеха лишь с помощью наемников из Чада. В марте 2003 года экс-президент силой взял власть в ЦАР, а спустя 10 лет точно так же ее утратил.

Бозизе фактически спровоцировал начало гражданской войны по религиозному признаку. В марте 2013 года он бежал в ДРК, спасаясь от коалиции мусульманских группировок «Селека», взявшей столицу штурмом.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

После этого для христиан пятого километра наступили темные времена. Те, кого не убили боевики «Селеки», бежали из района, а храм был осквернен и разграблен.

«С кризисом, который охватил страну, все жители квартала и его окрестностей, посещавшие этот храм, оказались в разных уголках нашей страны. Вот почему церковь Домбия, чтобы поддержать веру своих прихожан, разместила 4 филиала в разных уголках Банги: в районе аэропорта, в Бенз-Ви — на западе, в Петенэ — на юге города, и в Плато на юго-западе. С момента открытия и до 2013 года церковь находилась здесь, а потом мы целых 7 лет провели за ее пределами», — рассказал диакон собора Жен Умбалитенум Батэ.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Возвращение к миру

После нескольких смен глав республики у руля ЦАР встал Фостен-Арканж Туадера, которому удалось прекратить межконфессиональные распри и вернуть страну на мирный путь развития. Во многом этому поспособствовало сотрудничество с Россией.

Благодаря дипломатической поддержке Москвы местным властям удалось заключить Хартумское соглашение о мире и примирении между правительством и действовавшими на территории государства группировками.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также в страну прибыли инструкторы из РФ, которые занялись обучением национальной армии, полиции и жандармерии. Благодаря этой подготовке правительственные войска пресекли новую попытку Бозизе взять власть руками боевиков и иностранных наемников.

Кроме того, работа с правоохранителями позволила вычистить ростки радикального исламизма в столице, что дало возможность возобновить службы в соборе Батиста Домбия.

С верой в бога и надеждой на будущее

На сегодняшний день священнодействие проходит фактически в развалинах старого храма. От собора остались лишь стены, но его восстановление начнется в ближайшее время. Тем не менее воскресное богослужение вызвало воодушевление у прихожан, которые прошли праздничным шествием по улицам столицы.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Это событие стало не только знаком возвращения Центральноафриканской Республики к спокойной жизни, но и символом мира между христианами и мусульманами, которые могут сосуществовать без вражды в рамках единого народа страны.

«Мы благодарим Господа за все то, что он сделал для примирения и за работу, благодаря которой сегодня мы вернулись в лоно церкви. Мы называем это «великим возвращением», потому что снова вместе воздадим хвалу Господу — создателю всего живого на Земле», — подчеркнул Жен Умбалитенум Батэ.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

О важности добрососедских отношений между представителями различных конфессий не раз заявлял и президент ЦАР. В рамках организации общенационального диалога он провел серию встреч с представителями всех социальных групп населения. Одной из них стала беседа с имамами республики, которые поддержали его идею о необходимости социальной сплоченности внутри государства.

Также курс национального лидера на недавнем съезде епископов ЦАР поддержали представители центральноафриканских христиан.