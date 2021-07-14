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Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:58
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
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Саратов, 14 июля. Действующий судья Арбитражного суда Саратовской области Шамиль Кулахметов приговорен к четырем годам колонии и штрафу 400 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере.

Судья будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он выплатит штраф в размере 400 тыс. рублей, заявили в пресс-службе ведомства. Кулахметова взяли под стражу прямо в зале суда.

Следователи СК РФ установили, что Шамиль Кулахметов выступал в качестве посредника при передаче взятки другим судьям. Однако деньги в размере 4 млн рублей он не передал, а присвоил их себе, и в решении проблемы коммерсантам не поспособствовал.

Гособвинитель запросил 11 лет колонии строгого режима для бывшего заместителя главы СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, сообщал ФАН. Он и его подельник получали денежные вознаграждения.

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