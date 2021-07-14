«Похмелье от чужой пьянки»: после отставки Авакова на Украине ожидают «люмпен-майдан»

Отставка с поста главы МВД Украины всемогущего Арсена Авакова стала самым громким событием лета в Киеве. Местные эксперты уверены — ее инициировали американцы, которые уже вскоре серьезно изменят политическую конфигурацию на Украине. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Уже на следующий день после отставки Авакова у стен Верховной рады кипели столкновения — это ветераны силовых структур штурмовали парламент и дрались с полицией, добиваясь повышения пенсий. Ранее эти же ветераны неоднократно приходили к Раде с требованиями, но тогда они почему-то вели себя тише воды ниже травы.

«Это Аваков показывает власти, что без него им не справиться даже с толпой стариков-военных», — отметили местные эксперты.

Арсен Аваков и вправду всегда мастерски исполнял роль «торговца страхом» — в ключевые для себя моменты он умел так тонко испугать власть, исподволь организуя протесты и беспорядки, что заслуженно получил статус «несменяемого» министра.

Корреспондент ФАН всего пару раз имел возможность наблюдать Авакова вживую. Сначала — неподалеку от метромоста в Киеве, который в тот день блокировал полусумасшедший наркоман-«атошник» (участник боевых действий в Донбассе. — Прим. ФАН). Вскоре после появления главы МВД на месте событий мост оказался разблокирован, а отчаянный ветеран отъехал в участок. Во время короткого совместного брифинга у моста было забавно наблюдать, как огромный мэр-боксер Виталий Кличко опасливо смотрит на маленького, не достающего ему даже до плеча Авакова…

Во второй раз корреспондент ФАН освещал очередной митинг националистов у Офиса президента Украины, который проходил под лозунгом «Аваков — черт!», и наци требовали отставки главы МВД. В самый разгар митинга в 50 метрах, у бокового входа в ОП остановился невысокий человечек в плаще со стальным взглядом и с минуту равнодушно наблюдал за странной демонстрацией. Это был Арсен Аваков. Неонацисты тут же сделали вид, что в упор не замечают «гонимого» ими министра, который спокойно прошел внутрь здания…

facebook.com / Зброя та безпека — Оружие и безопасность

Оставаясь на своем посту более семи лет, он имел огромный объем властных полномочий, контролировал многие теневые структуры — группировки наци-штурмовиков (запрещенные в РФ «Азов» и «Нацкорпус»), контрабандные схемы на таможнях и, вообще, являлся одним из самых влиятельных политиков Украины. На почти официальном посту «серого кардинала» Аваков пережил всех, с кем когда-то начинал. Он — единственный министр, который входил в состав всех постмайданных кабминов, а также умудрился сохранить свой пост при нынешнем президенте Владимире Зеленском (который уверял украинцев, что «людей из старой власти в новой не будет»).

Причина такого долгожительства очевидна — Аваков оказался умнее почти всех постмайданных правителей Украины и точно самым толковым с административной точки зрения. Примечательно, что прошение об отставке Арсен Аваков написал всего через несколько часов после встречи с новым временным поверенным США на Украине Джорджем Кентом, которого СМИ называли его «близким американским другом».

Это прямо говорит, что решение сменить Авакова было принято не Кентом, и даже не госсекретарем США Энтони Блинкеном, а на самом верху власти в Вашингтоне.

Собственно, никто в мире, кроме руководства Белого дома, не мог бы заставить Авакова уйти с поста. Ведь экс-глава МВД был их любимым ставленником, в самые критические моменты умевшим заставить Банковую действовать так, как это нужно Соединенным Штатам. Но июньский саммит президентов — России и США Владимира Путина и Джо Байдена — похоже, изменил слишком многое в подходах Вашингтона к Украине.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Для Москвы фигура главного организатора нацистских добробатов (полубандитских добровольческих батальонов, действовавших в Донбассе. — Прим. ФАН) и душителя Русской весны на Украине всегда была неприемлемой. А со временем Аваков начал сильно мешать и Америке — он был до зубов вооружен компроматом на всех, окружен силовиками, финансово самодостаточен, открыто покровительствовал безбашенным местным наци, да еще пытался вести собственную игру в политике. В итоге он стал ощутимым препятствием для любых договоренностей между США и Россией — а значит, настал час, когда «мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

Киевские аналитики уверены — уход Авакова однозначно свидетельствует, что Украина переходит под абсолютный контроль администрации США. Согласно колониальным принципам, любой подконтрольной страной проще управлять из единого центра, чем договариваться отдельно с каждым из «полевых командиров». Идущие на смену Авакову и его майданным соратникам украинские политики полностью управляемы извне, не имеют политического бэкграунда, и, как надеются в Вашингтоне, будут выполнять любые приказы без лишних рассуждений.

Преемник Авакова на посту министра уже назван Вашингтоном — это Денис Монастырский. Юрист, активист, депутат партии Зеленского «Слуга народа» и глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности имеет два ценных качества. Во-первых, он сам входил в число «людей Авакова», будучи помощником его «правой руки» — Антона Геращенко. Во-вторых, Монастырский обладает прекрасными управленческими способностями, которые его кураторы из Вашингтона постараются использовать по полной.

Как заявил на брифинге в Киеве известный политолог и блогер Дмитрий Спивак:

«Арсен Аваков уходит, чтобы вернуться».

wikipedia.org / Нацгвардія України

«Новость, что Аваков подал в отставку, стала громом среди ясного неба. Она перебила безрезультатный вояж Зеленского в Берлин, затмила провал закона по каннабису и даже ликвидацию концерна «Укроборонпром». Известие так взбудоражило политическую тусовку, поскольку Арсен Борисович — больше чем просто министр. По степени политического влияния он давно находился почти на одном уровне с президентом, гораздо выше премьера или секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины), — констатировал эксперт. — Аваков был последним крупным субъектом постмайданной политики. Почти все финансово-промышленные группы старались иметь с ним добрые отношения, и этим он очень мешал офису президента. МВД был последним форпостом, не взятым друзьями президента, и слухи о серьезных разногласиях между Банковой и министром ходили давно».

Впрочем, несмотря на прошение об отставке, Аваков вряд ли пополнит ряды украинских безработных или пенсионеров. А вскоре может состояться его реинкарнация в политической конструкции Украины, считает Спивак.

«Возможно, это будет возрождение в команде президента, и Авакова сделают альтернативой быстро набирающему вес секретарю СНБО Алексею Данилову. Но для начала стоит посмотреть, соберет ли Рада 226 голосов за его отставку, как поведут себя депутаты-националисты [экс-президента] Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Если голосование за отставку Авакова провалится, это серьезно ударит по позициям правящей верхушки и может привести к досрочным выборам. В общем, Украина опять находится накануне грандиозного шухера», — заключил политолог.

С ним согласился политический аналитик Александр Кочетков, который указал: заявление об отставке — это еще не результативное голосование Рады за отставку Авакова.

«Голосование назначено на 15 июля, и многое говорит, что голоса в Раде власти придется долго и трудно собирать. При этом президент Зеленский предложил на пост главы МВД не кадрового полицейского, а эксперта Украинского института будущего Дениса Монастырского, — сообщил Кочетков журналистам. — МВД Украины — это «государство в государстве», и быстро взять его под контроль чрезвычайно сложно. Для этого Монастырский должен как минимум назначить своих руководителей всех областных управлений МВД, а на это нужно до полугода. При этом МВД невозможно управлять удаленно, какие бы дружеские отношения ни связывали бывшего и нового министра. Влияние со стороны офиса президента на нового главу МВД всегда будет более прямым».

facebook.com / Арсен Аваков

Говоря о причинах, вынудивших Авакова подать в отставку, политолог указал, что единственная здравая мотивация — нежелание министра «встать в кильватер» президента Зеленского и безропотно зачищать все «косяки» его власти.

«У нынешнего режима косяки не только по коррупции или по повышению цен и тарифов ЖКХ, но и внешнеполитические. Имею в виду, прежде всего, жесткое силовое подавление будущих протестов — в ответ на попытку власти имплементировать «формулу Штайнмайера» (формат урегулирования в Донбассе) в украинское законодательство. Недаром Аваков собрался в отставку после визита Зеленского в ФРГ. Там ему четко сообщили и о безальтернативности Минских соглашений, и об отсутствии у Евросоюза денег на латание дыр в украинском бюджете. Переживать «похмелье от чужой пьянки» не хочет никто, и Аваков не исключение, — подчеркнул Кочетков. — Если Рада за его отставку не проголосует, это будет означать, что главный в стране — вовсе не президент Зеленский. Если же Рада отправит главу МВД в отставку, он перейдет в активную оппозицию. В этом случае мрачные предчувствия многих насчет катастрофического «люмпен-майдана» могут быстро оправдаться».

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку во вторник, 13 июля. На его место президент Зеленский предложил кандидатуру нардепа Дениса Монастырского. Голосование за отставку Авакова должно пройти в Раде 15 июля, а 16 июля в парламенте уже рассмотрят кандидатуру Монастырского. Сам он прокомментировал свое назначение так:

«Предложение стать главой МВД — самый сложный выбор в моей жизни. Тем самым я иду на большую жертву».

Насколько будет оправдана эта жертва, похоже, решают не в Киеве, а в Вашингтоне.