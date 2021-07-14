Теплоэлектроцентрали в Дагестане выставлены на торги почти за 1 млрд рублей

Махачкала, 14 июля. Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Дагестанэнерго» выставил на торги имущество компании. В него входят Махачкалинская и Каспийская теплоэлектроцентрали, а также тепловые сети и котельное хозяйство.

Все имущество компании планируется реализовать минимум за 905 с лишним миллионов рублей. Речь идет об объектах, непосредственно используемых для производства и реализации услуг предприятия.

«Конкурсный управляющий ООО «Дагестанэнерго» Алябьева Алла Анатольевна, член Союза «СОАУ «Альянс» сообщает о реализации имущества путем проведения торгов в форме открытого конкурса по составу участников и форме предложения цены. Лот №1: имущество ООО «Дагестанэнерго», непосредственно используемое для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии. Начальная стоимость лота — 905 237 657 рублей», — говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Всего в лот вошло почти две тысячи позиций. На торги выставлен имущественный комплекс «Дагестанэнерго», в который входят тэплоэлектроцентрали, котельные, тепловые сети, теплотрассы, тепломагистрали, склады, лаборатории, земельные участки и многое другое.

Обязательным условием, которое конкурсный управляющий предъявляет потенциальному покупателю, является обязанность содержать и обеспечивать эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. Прием заявок продлится до 12 августа включительно, торги проведут 16 августа.

ООО «Дагестанэнерго» занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В 2014 году из-за долга ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» суд ввел на «Дагестанэнерго» внешнее управление, а спустя два года — процедуру конкурсного производства, которая с тех пор неоднократно продлевалась. В 2015 году руководитель компании Магомед Алиев был обвинен в злоупотреблении полномочиями: следователи пришли к выводу, что он допустил образование крупной задолженности, имея реальную возможность для ее погашения, и при этом использовал денежные средства потребителей по своему усмотрению. Тогда же уголовное дело было направлено в суд.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане возобновил работу Кикунинский консервный завод, признанный ранее банкротом. Пока предприятие будет работать только в период сбора урожая, на постоянной основе его деятельность будет возобновлена позднее.