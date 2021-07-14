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Диана Гурцкая рассказала о трогательном подарке от сына
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая рассказала о трогательном подарке от сына
из личного архива  /  Диана Гурцкая

Москва, 14 июля. Певица Диана Гурцкая недавно отпраздновала день рождения в кругу семьи. Звезда призналась, что самым ярким событием торжества стал подарок от сына Константина.

Народная артистка России Диана Гурцкая отметила 43-летие 2 июля. Звезды российского шоу-бизнеса и близкие друзья осыпали певицу поздравлениями и теплыми пожеланиями, но больше всего исполнительница была рада вниманию членов семьи.

В этом году сын Гурцкой смог удивить маму. Певица с гордостью похвасталась памятным подарком от ребенка в интервью изданию WomanHit.

«В детском саду он много рисовал: солнце, домик, человечки, разные фигурки. Эти рисунки у меня хранятся. Как он умудрился так сделать втихаря, чтобы я не заметила, я не знаю, но он их отсканировал, заказал браслет с этими рисунками. Мне это было до слез приятно», — рассказала артистка.

Трогательный подарок оказался браслетом из цепи колец, на каждое звено которого прикреплена подвеска с детскими рисунками мальчика в миниатюре. Помимо аксессуара, наследник подарил Гурцкой парфюм с ее любимым ароматом.

В среду празднует день рождения певица Пелагея. Артистке исполнилось 35 лет. В честь юбилея журналисты вспомнили важные моменты биографии звезды.

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Все новости / Шоу-бизнес / Диана Гурцкая рассказала о трогательном подарке от сына
гурцкая день рождения звезды
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