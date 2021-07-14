Полицейские сорвали эфир Владимира Соловьева

Москва, 14 июля. Подписчики Youtube-канала «Соловьев LIVE» оказались невольными свидетелями странного события. В прямом эфире, когда ведущий активно обсуждал тему отравления Алексея Навального, в дверь квартиры политолога Александра Сосновского, который был на другом конце провода, постучали. Поначалу специалист не придал этому значения, продолжив разговор, но затем выяснилось, что это были сотрудники полиции, пишет «ПолитПазл».

Эфир с участием политолога был прерван. Владимир Соловьев предложил не выключать камеру до того, как Соколовский выйдет из эфира.

Таким образом он хотел зафиксировать возможные правонарушения со стороны немецких стражей закона. Но специалист отшутился, что собака сможет за него постоять, после чего прекратил общение.

Позднее в своем Telegram-канале Сосновский отметил, что полицейские были настроены настолько решительно, что эксперт испугался и открыл им дверь. Беседа с ним прошла странная.

«Одно знаю точно — появление событий, внешне не связанных, но имеющих точную временную синхронию, не может быть простой случайностью. Будем думать. Спокойно, без паники и необдуманных шагов. Как законопослушный гражданин имею право. Именно поэтому даю эту информацию в Сеть — инициатива должна остаться у меня. В общем, поживем — увидим», — написал в своем Telegram-аккаунте Сосновский.

Ранее Владимир Соловьев высказался о скандальном видео Юрия Лозы о «плоской Земле».