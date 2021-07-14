В Екатеринбурге могут запустить дополнительные поезда в Кольцово из-за ремонта дорог

Екатеринбург, 14 июля. Уральская транспортная прокуратура заявила о контроле над ситуацией с соблюдением прав пассажиров в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Было установлено, что в связи с ремонтом путепровода на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги жителям Екатеринбурга требовалось куда больше времени для поездки из города в Кольцово. Специалисты провели мониторинг в СМИ и нашли несколько публикаций о фактах опоздания пассажиров на рейс из-за сложившейся ситуации на дороге.

По факту выявленных данных транспортная прокуратура заявила о начале проработки вопроса об использовании альтернативных способов доставки пассажиров в аэропорт, в том числе с привлечением железнодорожного транспорта.

В прокуратуре предложили руководству Свердловской пригородной компании рассмотреть вопрос о запуске дополнительных пассажирских поездов сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Кольцово для снижения нагрузки на автотранспорт.

Ранее вылет лайнера из Екатеринбурга в Симферополь задержали на семь часов.