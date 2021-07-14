Star Парад. Что такое Stand Up, какие шутки допустимы и есть ли юмор в TikTok

В гостях у Даны Борисовой комик, финалист десятого сезона «Comedy Баттл» Евгений Городницкий.

Евгений Городницкий стал известен благодаря участию в популярном юмористическом шоу «Comedy Баттл». Он два раза доходил до финала передачи, жюри и зрители высоко оценили его юмор и острый ум. При росте более двух метров комик не стесняется шутить над собой, а жизненные трудности и неурядицы ловко обыгрывает в своих шутках.

Какой путь проделал Евгений для того, чтобы стать известным? Почему популярный жанр Stand Up по зубам лишь тем, кто может быть искренним? И зачем Городницкий ушел шутить в TikTok?

Все самое интересное вы узнаете в новом выпуске программы «Star Парад» с Даной Борисовой.