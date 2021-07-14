Сотрудники аэропорта Екатеринбурга спасли брошенного пассажиркой кота

Екатеринбург, 14 июля. Женщина избавилась от кота в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Животное приютили сотрудники воздушной гавани.

Хозяйка оставила своего кота из-за того, что не готова была приобрести отдельный билет для питомца, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэровокзала. Кот был обнаружен на площади у вокзала, после чего его отправили в приют «Клякса».

Представители Кольцово напомнили всем пассажирам, планирующим перевозку животных, что перед полетом необходимо ознакомиться с соответствующими правилами авиакомпаний. Сейчас кот все еще находится в приюте, но его уже хочет забрать стюардесса, которая ловила его.

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