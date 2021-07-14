Слушали и дополняли: Шугалей, Колос и Шпиленко подвели итоги дискуссии по COVID-19

Экономические и социальные последствия коронавируса стали темой пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды». О жизни в постпандемийный период рассуждали президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, общественный деятель и бизнесмен Александр Колос и директор Ассоциации кластеров и технопарков России, международный консультант Программы развития ООН Андрей Шпиленко.

Беседа приглашенных гостей не ограничилась одной темой о COVID-19. Эксперты обсудили и вечные вопросы: какой должна быть государственная экономика, как помочь малому бизнесу и зачем улучшать благоустройство в городах.

«Сегодня мы внимательно слушали друг друга. Пытались понять аргументы, почему те или иные тезисы были привнесены. Заметьте, никто не сказал, что кто-то не прав. Нет, мы старались друг друга дополнить. Я считаю, что это идеал, когда эксперты слушают, берут что-то лучшее и дополняют», — прокомментировал встречу директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Максим Шугалей признался, что за время, когда его незаконно удерживали в ливийской тюрьме, Россия кардинально изменилась. По его мнению, на данный момент политики должны честно и справедливо подходить к решению насущных проблем.

«Должна быть единая позиция власти. Если вакцина полностью исследована, то мы гарантируем, что она дает защитное время. У людей должна быть возможность получать информацию. Так как речь идет о здоровье, это должно быть предоставлено очень оперативно и в круглосуточном режиме», — объясняет социолог свою позицию по прививкам.

Александр Колос подчеркнул, что властям нужно действовать адекватно. По его словам, во время пандемии необходимо тщательнее контролировать карантинные меры в транспорте, а не закрывать кафе и рестораны. Также предприниматель перечислил проблемы некоммерческих организаций, которые возникли из-за COVID-19.

«Во-первых, я бы разделил НКО, которые могли помогать нуждающимся и ходить к ним. И те организации, которые занимались другой деятельностью, и она приостановилась. Это две большие разницы», — объясняет тонкости сферы общественный деятель.

За радиоэфиром в режиме реального времени наблюдали пользователи социальных сетей. Они положительно оценили высказывания Максима Шугалея и назвали его «героем нашего времени». Также комментаторы отметили скромность и верность суждений Александра Колоса.