Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 17:54
17:50
Экономика
В России появится монета, посвященная работникам нефтегазовой сферы
17:49
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
17:48
Экономика
Европейский регулятор одобрил пилотный проект цифрового евро
17:46
Общество
Россиянам рассказали о ценах на продукты в Абхазии
17:46
Происшествия
Британец избил русскую жену после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020
17:45
Общество
Подиум не для колясочников: чего лишены инвалиды в России
17:42
Общество
Директор центра "Орленок" рассказал, как изменятся правила для туристов на Кубани
17:38
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
17:38
Общество
Россиянам объяснили, как правильно записывать телефонные разговоры
17:36
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
Все новости

Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

  /   Обновлено: 14 июля 2021 17:39
Армия
Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 14 июля. Экипаж российского истребителя Су-27 поднялся в небо для сопровождения американского разведывательного самолета RC-135 над Черным морем, сообщили в Минобороны России.

В Национальном центре управления обороной (входит в МО РФ) уточнили, что 14 июля российские системы контроля за воздушным пространством обнаружили над Черным морем движущийся к российским рубежам объект. Цель была идентифицирована как разведывательный самолет ВВС США. Экипажу Су-27 пришлось подняться в небо для предотвращения нарушения государственных границ России.

Ранее уже случался подобный инцидент. Американский самолет разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries направлялся к российским рубежам над акваторией Черного моря. Истребителю Су-30 удалось перехватить потенциального нарушителя.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем
черное море су-27 ввс сша rc-135
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru