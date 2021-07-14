Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Москва, 14 июля. Экипаж российского истребителя Су-27 поднялся в небо для сопровождения американского разведывательного самолета RC-135 над Черным морем, сообщили в Минобороны России.

В Национальном центре управления обороной (входит в МО РФ) уточнили, что 14 июля российские системы контроля за воздушным пространством обнаружили над Черным морем движущийся к российским рубежам объект. Цель была идентифицирована как разведывательный самолет ВВС США. Экипажу Су-27 пришлось подняться в небо для предотвращения нарушения государственных границ России.

Ранее уже случался подобный инцидент. Американский самолет разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries направлялся к российским рубежам над акваторией Черного моря. Истребителю Су-30 удалось перехватить потенциального нарушителя.