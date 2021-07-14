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Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
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Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
flickr.com  /  Owen Fuller

Джуба, 14 июля. Президент Южного Судана Салва Киир Маярдит продолжает переговоры с различными повстанческими группировками, которые действуют в стране, и не исключает перспективы новой гражданской войны.

На фоне такого развития событий национальный лидер запросил, чтобы 100 отобранных из Народных сил обороны (SSPDF) солдат отправили за границу на подготовку, а после создали новое подразделение специальных сил. Военные провели в других странах, в том числе и на Украине, полгода и вернулись в Джубу на прошлой неделе.

Все члены подразделения, как и Салва Киир Маярдит, и большинство генералов SSPDF, принадлежат к народности Динка. Армия Южного Судана отвечает за безопасность президента. Однако в соответствии с мирным соглашением, которое в 2018 году лидер страны подписал с давним политическим соперником Риеком Мачаром, военные должны объединиться с другими вооруженными силами.

Салва Киир Маярдит, опасаясь потери преданности нации, создал новое подразделение с обученными солдатами, которые вернулись в Джубу с автоматами М16 и бронежилетами. Хотя в мае 2020-ого Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую на год эмбарго на поставки оружия и санкции против Южного Судана.

Генсек международной организации Антониу Гутерреш заявлял, что СБ отменит ограничения только после полного выполнения условий мирного соглашения. Документ скоро отметит третью годовщину, а политические и военные договоренности реализовали лишь частично.

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южный судан
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