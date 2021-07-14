Аналитики предрекли, к чему приведет дальнейший рост инфляции на мировом рынке

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 13 июля. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марки Brent)

Федеральное агентство новостей /

По результатам вчерашней торговой сессии нефть смогла укрепиться и вплотную подойти к отметке 76, однако сейчас уровень цены на черное золото корректируется. В целом, по словам аналитиков, нефть продолжает сохранять свою восходящую динамику — поддержку ей оказывает рост мирового спроса.

В частности, на высоком уровне остается потребление нефти в США. По данным Американского института нефти, ее запасы снизились на 4,1 миллиона баррелей, что слегка не дотянуло до прогноза аналитиков.

«Накануне Международное аналитическое агентство спрогнозировало, что в III квартале будет максимальное сокращение запасов нефти за последние десять лет. Это произойдет в случае, если ОПЕК не предпримет какие-то меры по наращиванию добычи. Сейчас наблюдается достаточно высокий дисбаланс между спросом и предложением», — подчеркнули аналитики.

Участников рынка сейчас беспокоит и другая проблема — эпидемиологические ограничения, введенные в ряде стран из-за дельта-штамма коронавируса. Согласно статистике, за первое полугодие текущего года импорт нефти в Китай снизился на 3% в сравнении с прошлогодними показателями, что осложнило ситуацию для одной из главных стран — потребителей черного золота.

«Пока что нефть удерживается на достаточно высоких отметках. Актуальным остается диапазон от 73 до 77 долларов за баррель. Сегодня инвесторы будут следить уже за официальными цифрами по запасам от Министерства энергетики США, которые могут оказать серьезное влияние на котировки», — резюмируют эксперты.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Второй месяц продолжается рост инфляции, несмотря на заявления ФРС. Согласно свежим данным, показатели по ней сейчас составляют 5,4% в годовом выражении, что неприятно превосходит ожидания аналитиков. По словам экспертов, такая ситуация может спровоцировать сворачивание стимулирующих мер от ФРС и ужесточение кредитно-денежной политики.

«На этом фоне индекс доллара по DXY укрепился на 5,8 пункта, доходности также подскочили до отметки 1,42 процентных пункта», — отмечают экономисты.

Золоту же в ходе торговой сессии удалось подняться до отметки 1815. Определенную поддержку этому оказала новость касательно плана поддержки экономики, по которому демократы достигли соглашения накануне. Размер плана составил 3,5 триллиона долларов — голосование по нему в Сенате США пройдет в ближайшее время.

«Участники рынка будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла. Сегодня он выступает перед комитетом по финансовым услугам, завтра — перед банковским комитетом. Соответственно, будет интересна тональность, риторика, исходя из чего участники рынка будут понимать, изменились ли настроения относительно инфляции текущего уровня», — заявляют аналитики.

Пока что продолжает оставаться актуальным диапазон от 1790 до 1820.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Российская валюта нашла точку стабильности — по итогам утренних торгов мы продолжаем торговаться вблизи отметки 74 рубля за доллар. Главный фактор его укрепления — высокие цены на нефть, говорят аналитики.

«Также, соответственно, поддержку отечественной валюте оказывает ожидание процентной ставки ЦБ России. И еще у нас приближается очередной налоговый период, пик которого придется на 26 июля», — раскрывают о других факторах эксперты.

Значительный же рост валюты сдерживают покупки Минфина РФ объемом в 13,7 миллиарда рублей в день.

«Пока что рубль будет реагировать в большей степени на динамику доллара на глобальном рынке. Также надо следить за ценами на нефть — фактически в любой момент ОПЕК может выйти на первый план, и может быть достигнуто какое-то соглашение касательно цен на черное золото. На это рубль тоже среагирует», — предупреждают аналитики.

В целом, на данный момент эксперты не наблюдают внешних негативных или позитивных факторов для рубля. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 73 до 75 рублей за доллар.

Ранее ФАН сообщал, что регионы России будут получать компенсации за использование механизма инвестиционного вычета. Важный момент: мера обойдет стороной компании, связанные с игорным бизнесом, а также финансовой сферой, добычей полезных ископаемых или страховой деятельностью.