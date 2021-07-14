Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Москва, 14 июля. ВС России в данный момент имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди всех армий мира. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России уверен, что в этом есть большая заслуга ученых и конструкторов, которые смогли сохранить и приумножить научный и военный потенциал страны. Сейчас произошел тот рывок, про который говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году во время послания к Федеральному собранию, напомнил Шойгу.

«Если говорить о стратегических ядерных силах, то уровень нашей стратегической ядерной силы достиг 83%», — подчеркнул министр.

Шойгу констатировал, что в данный момент армия имеет 71% современного оснащения. Вооружение, техника и обучение военнослужащих сделало российские войска одними из самых современных в мире.

Ранее Путин заявил о большом росте потенциала ядерной триады РФ, которого удалось достигнуть за последние годы.