Ученые из США и Великобритании нашли ген, который отвечает за набор веса

Лондон, 14 июля. Ген, который отвечает изменения веса, обнаружили исследователи из Великобритании и США в ходе тестирования почти 650 тыс. человек.

Ученые провели исследование с участием 645 тыс. человек. Результаты показали, что существует 16 вариаций генов, отвечающих за индекс массы тела. Так, наличие гена GPR75 влияет на набор лишнего веса. Также у людей с лишними килограммами выявили дополнительные гены.

Они отвечают за повышенный аппетит и обмен веществ. У некоторых людей жиры в организме сжигаются быстро. Однако ученые напомнили, что есть и другие причины, влияющие на набор веса. Среди них несбалансированный рацион и отсутствие физических нагрузок.

Россиянам ранее назвали три неочевидных фактора, которые мешают похудеть. Среди них частый стресс, дефицит сна и нарушения в работе эндокринной системы.