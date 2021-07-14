Онколог Пылев опроверг заявление о развитии рака после вакцинации от коронавируса

Москва, 14 июля. Информация о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции провоцирует развитие рака, не имеют под собой никаких оснований.

Подобная информация является абсолютной чушью. Такое мнение выразил онколог, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

«Что касается того, можно ли прививаться онкологическим пациентам — есть четко прописанные рекомендации», — подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».

В том случае, если человек не находится в процессе активного лечения, ему следует привиться от COVID-19. То же касается пациентов, находящихся в стадии ремиссии, резюмировал медик.

Биолог Илья Колмановский ранее опроверг популярный миф о побочных эффектах после вакцинации против коронавируса. Сейчас многих россиян интересует вопрос, о чем говорит отсутствие побочных эффектов после прививки.