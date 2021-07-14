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Лавров заявил, что Россия дорожит дружбой с Кабо-Верде
Политика
Лавров заявил, что Россия дорожит дружбой с Кабо-Верде
pixabay.com

Москва, 14 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил о годовщине дипломатических отношений России и Республики Кабо-Верде.

Как отметил Лавров, 14 июля дипотношениям Москвы и Праи исполняется 46 лет.

«Кабо-Верде — наш традиционный партнер в Африке, и мы дорожим нашей дружбой», — сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

Лавров добавил, что дипотношения были установлены в 1975 году, когда кабовердцы обрели независимость.

Государство носило название «Республика Острова Зеленого Мыса» до 1986 года, но затем власти страны решили отказаться от смыслового перевода «Кабо-Верде» на другие языки.

Ранее Лавров заявил, что визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри в Москву является позитивным сигналом в отношениях России и Америки. Он добавил, что РФ рассчитывает на тесное взаимодействие с американскими партнерами в вопросе подготовки климатического саммита в Глазго.

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Все новости / Политика / Лавров заявил, что Россия дорожит дружбой с Кабо-Верде
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