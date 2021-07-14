Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 17:53
17:50
Экономика
В России появится монета, посвященная работникам нефтегазовой сферы
17:49
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
17:48
Экономика
Европейский регулятор одобрил пилотный проект цифрового евро
17:46
Общество
Россиянам рассказали о ценах на продукты в Абхазии
17:46
Происшествия
Британец избил русскую жену после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020
17:45
Общество
Подиум не для колясочников: чего лишены инвалиды в России
17:42
Общество
Директор центра "Орленок" рассказал, как изменятся правила для туристов на Кубани
17:38
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
17:38
Общество
Россиянам объяснили, как правильно записывать телефонные разговоры
17:36
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
Все новости

Фестиваль «Славянский базар» открылся в Витебске в 30-й раз
Общество
Фестиваль «Славянский базар» открылся в Витебске в 30-й раз
TACC  /  Федосенко Наталия

Витебск, 14 июля. Фестиваль искусств «Славянский базар» в 30-й раз стартовал в Белоруссии. Куратором проведения мероприятия стал белорусский президент Александр Лукашенко.

Участниками праздничного события в этом году станут многие российские артисты, среди них Григорий Лепс, Николай Басков, джазовая исполнительница Лариса Долина, коллектив Хор Турецкого и многие другие.

Многие российские, украинские и израильские исполнители отказались в этом году ехать на праздник музыки из-за политической ситуации. Организаторы уверены, что такое решение артистов никак не повлияет на проведения фестиваля.

Кроме тех, кто оказался лично, были и артисты, которым запретили присутствовать на мероприятии. Среди них оказался музыкальный критик Сергей Соседов. В отместку шоумен решил бойкотировать фестиваль.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фестиваль «Славянский базар» открылся в Витебске в 30-й раз
лукашенко фестиваль славянский базар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru