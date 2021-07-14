Фестиваль «Славянский базар» открылся в Витебске в 30-й раз

Витебск, 14 июля. Фестиваль искусств «Славянский базар» в 30-й раз стартовал в Белоруссии. Куратором проведения мероприятия стал белорусский президент Александр Лукашенко.

Участниками праздничного события в этом году станут многие российские артисты, среди них Григорий Лепс, Николай Басков, джазовая исполнительница Лариса Долина, коллектив Хор Турецкого и многие другие.

Многие российские, украинские и израильские исполнители отказались в этом году ехать на праздник музыки из-за политической ситуации. Организаторы уверены, что такое решение артистов никак не повлияет на проведения фестиваля.

Кроме тех, кто оказался лично, были и артисты, которым запретили присутствовать на мероприятии. Среди них оказался музыкальный критик Сергей Соседов. В отместку шоумен решил бойкотировать фестиваль.