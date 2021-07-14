Грибы под запретом: жителям Нижегородской области не разрешают ходить в лес

Нижний Новгород, 14 июля. Полный запрет на посещение лесов введен в Нижегородской области. В районах и городских округах действуют IV и V классы пожароопасности.

Как пояснили ФАН в региональном МЧС, с начала пожароопасного периода в Нижегородской области лес горел 64 раза, трижды превысив прошлогодний показатель. Огонь прошелся по 254 гектарам зеленых насаждений. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то в 2021-м тронутая пожарами площадь увеличилась в 17 раз.

Ранее ФАН писал об инциденте с участием детей. Нижегородские школьники покурили и подожгли овощной склад.