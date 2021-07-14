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Прививки от COVID-19 начали делать беременным в Ростовской области
Общество
Прививки от COVID-19 начали делать беременным в Ростовской области
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 14 июля. Прививки от коронавируса стали делать беременным дончанкам. Женщин вакцинируют с 22-й недели.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, перед тем, как вакцинироваться, беременным женщинам необходимо получить разрешение лечащего врача. Как правило, беременным вводят «Спутник V», особенно если у женщин наблюдаются какие-то хронические патологии.

Ранее ФАН сообщал, что администрация города Ростова-на-Дону на очередном собрании, посвященном обсуждению эпидемиологической обстановки, заявила о необходимости вакцинации всех сотрудников торговых центров.

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