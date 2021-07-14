Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 17:53
17:50
Экономика
В России появится монета, посвященная работникам нефтегазовой сферы
17:49
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
17:48
Экономика
Европейский регулятор одобрил пилотный проект цифрового евро
17:46
Общество
Россиянам рассказали о ценах на продукты в Абхазии
17:46
Происшествия
Британец избил русскую жену после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020
17:45
Общество
Подиум не для колясочников: чего лишены инвалиды в России
17:42
Общество
Директор центра "Орленок" рассказал, как изменятся правила для туристов на Кубани
17:38
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
17:38
Общество
Россиянам объяснили, как правильно записывать телефонные разговоры
17:36
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
Все новости

Африканские шакалы испугались голоса Ольги Бузовой
Шоу-бизнес
Африканские шакалы испугались голоса Ольги Бузовой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 14 июля. Телеведущая Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками фото и видео необычных находок на просторах Африки. Недавно звезда впервые встретила шакалов, которые сбежали в страхе.

Бузова активно наслаждается путешествием по экзотичным местам Африки после театрального дебюта в МХАТе. Артистка регулярно радует фанатов кадрами с новых фотосессий и делится впечатлениями из отпуска.

Последние видео звезды в Instagram оказались посвящены животным саванны: во время прогулки телеведущая встретила необычных зверьков, похожих на лис. Новость о том, что животные оказались шакалами, поразила звезду: та не смогла сдержать эмоций, но ее голос заставил местных падальщиков обратиться в бегство.

«В смысле — шакалы? Это шакалы?! Какой лисеночек, какая мордочка... Вот шакалов мы и встретили здесь. Гиены, шакалы, змеи… Правильно-правильно, идите от нас подальше», — заявила артистка.

Помимо фотографий природы, Бузова активно пополняет свою коллекцию откровенными кадрами. Недавно звезда предстала перед поклонниками в полуобнаженном виде: голую спину теледивы прикрывали лишь яркие искусственные косы.

Публикация Бузовой столкнулась с прохладной реакцией подписчиков. Фолловеры раскритиковали артистку за фото в стиле ню и упрекнули за легкомыслие.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Африканские шакалы испугались голоса Ольги Бузовой
бузова отпуск звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru