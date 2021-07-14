Африканские шакалы испугались голоса Ольги Бузовой

Москва, 14 июля. Телеведущая Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками фото и видео необычных находок на просторах Африки. Недавно звезда впервые встретила шакалов, которые сбежали в страхе.

Бузова активно наслаждается путешествием по экзотичным местам Африки после театрального дебюта в МХАТе. Артистка регулярно радует фанатов кадрами с новых фотосессий и делится впечатлениями из отпуска.

Последние видео звезды в Instagram оказались посвящены животным саванны: во время прогулки телеведущая встретила необычных зверьков, похожих на лис. Новость о том, что животные оказались шакалами, поразила звезду: та не смогла сдержать эмоций, но ее голос заставил местных падальщиков обратиться в бегство.

«В смысле — шакалы? Это шакалы?! Какой лисеночек, какая мордочка... Вот шакалов мы и встретили здесь. Гиены, шакалы, змеи… Правильно-правильно, идите от нас подальше», — заявила артистка.

Помимо фотографий природы, Бузова активно пополняет свою коллекцию откровенными кадрами. Недавно звезда предстала перед поклонниками в полуобнаженном виде: голую спину теледивы прикрывали лишь яркие искусственные косы.

Публикация Бузовой столкнулась с прохладной реакцией подписчиков. Фолловеры раскритиковали артистку за фото в стиле ню и упрекнули за легкомыслие.