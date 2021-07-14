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Недобросовестную практику при возврате средств за страховку по кредиту выявили в ЦБ
Экономика
Недобросовестную практику при возврате средств за страховку по кредиту выявили в ЦБ
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 14 июля. Банк России обнаружил недобросовестные методы возврата денежных средств за страховку при погашении кредита. Информация приводится на сайте регулятора.

Финансовый регулятор посчитал недопустимым возврат части страховки только по единственному риску. После расторжения договора организации обязаны вернуть долю страховой премии. Согласно оценке Банка России, неполное возмещение заемщику непозволительно и свидетельствует о нарушении прав и законных интересов потребителей, передает ТАСС.

Гражданин, досрочно погасивший долг, имеет полное право получить обратно часть денежных средств по всем рискам. Исключения могут быть только, если произошел страховой случай, резюмировали в Центральном банке.

Кредитные организации ранее начали активно переманивать клиентов микрофинансовых организаций, предлагая гражданам небольшие ссуды «до зарплаты». При этом стоимость банковского продукта оказалась существенно ниже.

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