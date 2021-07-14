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В офисе Зеленского рассказали о подготовке саммита «нормандского формата»
Политика
В офисе Зеленского рассказали о подготовке саммита «нормандского формата»
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 июля. Саммит лидеров «нормандской четверки» может пройти в ближайшее время, заявил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

На встрече возможно рассмотрение имплементации проекта «Ключевых кластеров по выполнению минских договоренностей», заявил он. Ермак опубликовал соответствующее заявление в Facebook. По мнению руководителя офиса, проект якобы приблизит Украину к миру в Донбассе.

«Следующим шагом должен стать саммит N4 («нормандской четверки». — Прим. ФАН), который состоится в ближайшее время», — написал Андрей Ермак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о серьезной паузе в работе «нормандского формата». По словам представителя Кремля, она связана с нежеланием Киева выполнять Минские соглашения.

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украина нормандская четверка саммит
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