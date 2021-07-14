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Volkswagen Passat сгорел дотла во Фрунзенском районе Петербурга

  /   Обновлено: 14 июля 2021 17:21
Происшествия
Volkswagen Passat сгорел дотла во Фрунзенском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 июля. Во Фрунзенском районе пожарные ликвидировали возгорание легковой машины Volkswagen Passat, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В диспетчерскую пожарную службу 14 июля поступило сообщение от очевидцев о возгорании автомобиля во Фрунзенском районе на Софийской улице. В легковушке Volkswagen Passat были уничтожены все сгораемые части. В течение часа пожар был ликвидирован.

Пострадавших на месте происшествия не было. При тушении пожара было привлечено две единицы техники МЧС и более восьми человек личного состава.

В Новосибирске произошел крупный пожар вблизи магистрального газопровода. Многочисленная команда спасателей завершает проливку и разбирает сгоревшие конструкции.

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