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Президент «Реала» подаст в суд на опубликовавшее его скандальные высказывания издание
Спорт
Президент «Реала» подаст в суд на опубликовавшее его скандальные высказывания издание
Global Look Press  /  Presented AFP7/ZUMAPRESS.com

Мадрид, 14 июля. Президент футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес не намерен игнорировать публикацию его скандальных высказываний в адрес нападающего Криштиану Роналду и тренера Жозе Моуринью.

Как написал в своем Twitter-аккаунте журналист Мельчор Руис, Перес уже передал необходимые документы юридическому агентству. В самое ближайшее время президент мадридского клуба и его представители подадут в суд на издание El Confidencial и журналиста Хосе Антонио Абельяна. Футбольный функционер обратится к статье о защите чести, частной жизни и деловой репутации.

Ранее издание El Confidencial обнародовало новые аудиозаписи телефонных разговоров с участием Переса. На одной из них глава «Реала» назвал экс-футболистов «Реала» Рауля Гонсалеса и Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба». На еще одной записи Перес оскорбил португальского форварда Роналду и экс-наставника команды Моуринью.

Португальский специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

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роналду моуринью перес реал
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