Заслуженный юрист РФ объяснил, почему Хованского не следует выпускать из тюрьмы

Оказавшись на свободе, блогер Юрий Хованский может быть избит и представлен в образе «жертвы режима». Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление Дзержинского районного суда об избрании меры пресечения Хованскому, который был арестован на два месяца в рамках дела об оправдании терроризма. Следствие установило, что молодой человек в свое время исполнял песню про «Норд-Ост», которая целиком состояла из незаконных призывов к бандитам. Хованский полностью признал свою вину и попросил снисхождения.

«Как правило, в таких случаях у суда есть несколько мотиваций для отказа в освобождении подозреваемого из-под стражи: во-первых, когда он осознает, что подозреваемый может скрыться за границей (тот имеет загранпаспорт или зарубежную недвижимость — железобетонные основания для отказа!), и, во-вторых, когда статья, по которой обвиняется человек, является тяжкой. Также веской причиной является понимание того факта, что подозреваемый, оказавшись на свободе, может повлиять на ход следствия, например, подкупить или запугать свидетелей», — рассказал Соловьев.

По его словам, в случае с Хованским суд учел характер совершенного им деяния.

Федеральное агентство новостей /

«Потому что песня, которую он исполнил, пожалуй, не имеет аналогов по степени своей циничности, — убежден юрист. — Весь мир содрогнулся от жестокости террористического акта, совершенного во время мюзикла «Норд-Ост», сотни семей, чьи члены прошли через этот ад, до сих пор не могут прийти в себя от шока. А Хованский решил сочинить на этом деле глумливую песенку, в которой еще и призывал к аналогичным преступлениям!»

Эксперт подчеркнул, что в адекватном состоянии исполнить нечто подобное просто невозможно, поскольку это «выходит за рамки понятий добра и зла».

«К тому же я убежден, что суд учитывал то обстоятельство, что Хованского, окажись он сейчас на свободе, могут использовать в политических целях, — заметил собеседник ФАН. — Возьмут его под белы рученьки и начнут лепить мученика. А еще и побить ведь могут! Жертва режима! Так что, я думаю, за решеткой этому блогеру оставаться безопаснее — пускай еще спасибо скажет суду».

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