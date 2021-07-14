Пенсии и выплаты в России: кто получит в августе 10 тысяч, сколько добавят работающим

Третий месяц лета обещает приятный бонус российским семьям с детьми школьного возраста, а также небольшую надбавку работающим пенсионерам. Подробности — в материале ФАН.

10 тысяч каждому школьнику

Минтруд готов начать выплачивать деньги на всех российских школьников, исполняя соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина. Сообщается, что деньги начнут выплачивать уже с 16 августа и только в безналичной форме. При этом банковская карта может быть любой, не только платежной системы «Мир».

«Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту «Мир», — рассказали в ведомстве.

Деньги получит родители, опекуны и попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет. Для получения выплаты ребенку должно исполниться шесть лет не позже 1 сентября 2021 года. Ожидается, что деньги получат родители и опекуны более 20 миллионов российских школьников.

Федеральное агентство новостей /

При этом заявку на выплату нужно подать не позднее 15 июля, например, через портал «Госуслуги». Большинство родителей, имеющих право на получение 10 тысяч, уже получили предварительно заполненные заявки, которые нужно только проверить и подтвердить.

По 10 тысяч рублей также получат молодые люди 18–23 лет с инвалидностью, если они являются учащимися общеобразовательных учебных заведений.

Что будет с пенсиями работающих

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам пока находится в стадии рассмотрения, соответствующее решение еще не принято, несмотря на поручение президента. Эксперты не исключают, что частичная индексация выплат этой категории граждан может быть проведена в конце лета — начале осени. Напомним, индексация пенсий работающих пенсионеров была заморожена в 2015 году и с 2016-го не проводилась.

Тем не менее работающих пенсионеров все же ждет небольшое увеличение пенсий, и произойдет это в августе. Ежемесячную доплату начнут получать официально трудоустроенные граждане пенсионного возраста, за которых работодатель отчисляет взносы в Пенсионный фонд России. Максимальная сумма прибавки, на которую может рассчитывать официально работающий пенсионер, невелика — в этом году она не выше 279 рублей.

Однако нужно учитывать, что как только пенсионер решает завершить трудовую деятельность, ему будет проведена индексация за все пропущенные годы, что увеличит пенсию сразу на несколько тысяч рублей.

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