Появление Кикабидзе в «Сватах-7» привело фанатов в ярость

Москва, 14 июля. Поклонники популярного комедийного сериала «Сваты» пришли в бешенство после появления в Сети новых кадров со съемок седьмого сезона. Гнев фанатов вызвал актер Вахтанг Кикабидзе.

Грузинский артист стал приглашенной звездой одного из эпизодов грядущего сезона. Фотографии со съемок были опубликованы в официальном фан-аккаунте проекта, где всегда появляются первые сведения. Владельцы страницы в Instagram попытались узнать, почему зрители так негативно восприняли появление артиста, который долгое время был любимцем российской публики.

«Кадр со съемок «Сватов-7». Под прошлыми постами с Вахтангом Кикабидзе многие подписчики высказывали свою неприязнь к актеру и считали, что данным персонажем режиссер испортил седьмой сезон. Хотелось бы узнать, чем плох актер и почему его присутствие, по мнению многих, нежелательно в сериале?» — поинтересовались в сообществе.

Пришедшие в ярость поклонники наперебой стали называть черты, которые их не устраивают в именитом артисте. Однако больше всего зрителей задели заявления Кикабидзе о политике и России, сообщает сайт 360tv.ru.

«У него резкое мнение, и он меня расстроил»; «Мне кажется, он сам недолюбливает тех, для кого снимается. Испортили им сезон»; «Актер прекрасный, но я пока не понимаю, зачем его надо было приглашать сюда. Режиссер, вы совершили ошибку», — эмоционально отметили пользователи соцсети.

Новый сезон «Сватов» фанаты ждут уже больше года. Из-за пандемии коронавируса съемки были неоднократно перенесены и даже отменялись. Недавно стало известно, что съемочная команда вернулась на площадку и готова завершить работу над шоу.

Первый сезон комедийного сериала вышел на телеэкраны в 2008 году, сообщает «Вечерняя Москва». Практически с первых серий проект стал очень популярен, в том числе и у российских зрителей.