Падение древнего метеорита могло вызвать мегацунами

Батон-Руж, 14 июля. Древний метеорит, который мог привести к вымиранию динозавров, создал гигантское цунами при столкновении с Землей. На это указали сейсмические изображения.

Группа исследователей из Университета штата Луизиана обнаружила следы гигантского цунами. Подробное описание проделанной научной работы было представлено в издании Earth & Planetary Science Letters.

По словам авторов исследования, отпечатки мегаряби были обнаружены на глубине 1500 метров. Они образуют прямую линию, ведущую к кратеру Чиксулуб близ полуострова Юкатан. Именно в этом районе 66 миллионов лет назад упал метеорит, уничтоживший динозавров, утверждают ученые.

Предполагается, что высота волны могла составлять примерно 1500 метров. Образованные в результате цунами донные складки сохранились благодаря отсутствию влияния со стороны штормов и обычных приливов.

Как сообщалось ранее, астероиды сыграли большую роль в образовании современной Земли. Они повлияли на химический состав почвы, что поспособствовало происхождению жизни.