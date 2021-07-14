Бразильские производители предупредили о подорожании кофе

Бразилиа, 14 июля. Стоимость кофе сорта арабика в июне достигла максимума с 2016 года. Бразильские производители сообщают, что цены на продукцию могут стать еще выше.

По словам представители крупнейшего кофейного завода в Бразилии Кристины Валле, основной причиной стала засуха. Как отмечает The Wall Street Journal, на высокие цены также повлияли повышение стоимости морских перевозок и протесты в Колумбии.

Все это привело к тому, что контракты на поставку арабики на бирже в Нью-Йорке выросли более чем на 18%, до 1,5 доллара за 500 граммов зерен. Вместе с тем цены на кофе робуста в Лондоне увеличились на 30%, передает URA.RU.

Повышение цен на контракты пока не отразилось на розничной стоимости товара. При этом аналитики предупреждают, что продукция начнет дорожать ближе к осени.

Увеличение расходов на транспортировку грузов по морю усугубило проблему с ростом цен на мировых продовольственных рынках. Как считают эксперты, такое положение дел может сказаться на многих странах.