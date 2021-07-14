Мошенники украли у петербуржца 23 тыс. рублей при покупке кондиционера

Санкт-Петербург, 14 июля. Петербуржец купил через интернет кондиционер и попался в руки мошенников. С карты пострадавшего было украдено почти 24 тысячи рублей.

Житель Санкт-Петербурга нашел в интернете сайт по продаже бытовой техники, на котором он увидел интересующую модель кондиционера. Не задумываясь, мужчина указал свои данные (адрес проживания, номер телефона и т.д.) и оформил заказ.

Через некоторое время ему на почту пришло письмо с реквизитами для оплаты товара на сумму около 24 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Пострадавший оплатил покупку и ожидал в течение четырех дней доставку кондиционера. Некоторое время о посылке не было никаких новостей.

Позднее мужчина решил отследить товар по номеру. Однако в интернете вместо этого он нашел крайне негативные отзывы об этой компании по продаже бытовой техники.