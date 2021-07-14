Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 17:52
17:50
Экономика
В России появится монета, посвященная работникам нефтегазовой сферы
17:49
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
17:48
Экономика
Европейский регулятор одобрил пилотный проект цифрового евро
17:46
Общество
Россиянам рассказали о ценах на продукты в Абхазии
17:46
Происшествия
Британец избил русскую жену после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020
17:45
Общество
Подиум не для колясочников: чего лишены инвалиды в России
17:42
Общество
Директор центра "Орленок" рассказал, как изменятся правила для туристов на Кубани
17:38
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
17:38
Общество
Россиянам объяснили, как правильно записывать телефонные разговоры
17:36
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
Все новости

Мошенники украли у петербуржца 23 тыс. рублей при покупке кондиционера

  /   Обновлено: 14 июля 2021 17:10
Происшествия
Мошенники украли у петербуржца 23 тыс. рублей при покупке кондиционера
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Санкт-Петербург, 14 июля. Петербуржец купил через интернет кондиционер и попался в руки мошенников. С карты пострадавшего было украдено почти 24 тысячи рублей.

Житель Санкт-Петербурга нашел в интернете сайт по продаже бытовой техники, на котором он увидел интересующую модель кондиционера. Не задумываясь, мужчина указал свои данные (адрес проживания, номер телефона и т.д.) и оформил заказ.

Через некоторое время ему на почту пришло письмо с реквизитами для оплаты товара на сумму около 24 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Пострадавший оплатил покупку и ожидал в течение четырех дней доставку кондиционера. Некоторое время о посылке не было никаких новостей.

Позднее мужчина решил отследить товар по номеру. Однако в интернете вместо этого он нашел крайне негативные отзывы об этой компании по продаже бытовой техники.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мошенники украли у петербуржца 23 тыс. рублей при покупке кондиционера
кража мошенники интернет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru