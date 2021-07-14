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Афганские военные вытеснили талибов из нескольких регионов страны

  /   Обновлено: 14 июля 2021 17:08
Армия
Афганские военные вытеснили талибов из нескольких регионов страны
twitter.com  /  @BhitanniKhannn

Кабул, 14 июля. Афганские правительственные силы вытеснили боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 из некоторых регионов республики.

По информации Кабула, за последние три дня военные ликвидировали 1,4 тысячи боевиков. Контртеррористическая операция стала реакцией на активизацию боевиков, которым удалось захватить значительную часть территорий республики.

Ранее власти Афганистана также сообщили о ликвидации одного из главарей талибов. Как утверждают в оборонном ведомстве страны, боевик Азиз-Ахман был убит в результате авиационного удара ВВС Афганистана на территории уезда Алингар провинции Лагман. Он имел отношение к убийствам мирных жителей и другим действиям террористического характера.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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