В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом в воде

Москва, 14 июля. Может ли коронавирусная инфекция передаваться во время купания и какие санитарные требования нужно соблюдать на пляже, рассказали в Роспотребнадзоре.

Коронавирус не способен выжить ни в водоеме, ни на пляже. Поэтому заразиться при контакте с водой или песком невозможно. Вирусы могут существовать в физрастворе, однако в воде начинается процесс окисления.

При этом обстановка на пляже может стать причиной заражения, если собралось много людей. Чтобы защититься от заболевания во время отдыха, нужно соблюдать социальную дистанцию, объяснил в беседе с RG.RU ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Врачи ранее зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Сведения предоставили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.