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Месси принял предложение «Барселоны» о 50% снижении зарплаты

  /   Обновлено: 14 июля 2021 17:00
Спорт
Месси принял предложение «Барселоны» о 50% снижении зарплаты
Global Look Press  /  Siu Wu / Siu Lau

Барселона, 14 июля. Руководство «Барселоны» и нападающий Лионель Месси достигли принципиальной договоренности о подписании нового контракта.

Нападающий Лионель Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В активе аргентинца более 500 матчей за клуб.

Стороны заключат пятилетнее соглашение, сообщает издание Diario Sport. Несмотря на то, что некоторое время назад появлялись новости о планах руководства испанского клуба подписать с Месси двухлетний контракт, стороны пришли к выводу, что готовы к более продолжительному сотрудничеству.

Звездный аргентинец согласился снизить зарплату на 50%. Он принял условия, выдвинутые «Барселоной», поскольку понимает, что клуб переживает непростые времена. Месси считает, что должен был подать пример одноклубникам. Переговоры находятся на финишной прямой. В настоящее время юристы и советники «Барселоны» прорабатывают детали контракта.

Планируется, что официально о подписании нового контракта с Месси будет объявлено в конце месяца. Ранее стало известно, что боссы ПСЖ отказались от идеи приглашения аргентинца.

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футбол месси барселона
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