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The New Yorker заинтересовало мнение Пригожина о Соболь и Навальном

  /   Обновлено: 14 июля 2021 17:05
Общество
The New Yorker заинтересовало мнение Пригожина о Соболь и Навальном
TACC  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 14 июля. Журналисты издания The New Yorker поинтересовались мнением петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о блогере Алексее Навальном и его соратнице Любови Соболь.

По мнению бизнесмена, вышеупомянутые лица пытались сделать из него «демона». Пригожин указал на низкую квалификацию Соболь как юриста и напомнил, что ранее она работала в «Фонде борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Основная задача Соболь там заключалась в дискредитации российского руководства через якобы имеющиеся связи с коррумпированными лицами, добавил Пригожин.

«Соболь и Навальный, насколько мне известно, ради собственной наживы, с целью заработать деньги, расхищали средства на донатах, о чем в настоящее время заявляют СМИ и правоохранительные органы. А теперь, чтобы скрыть свою противоправную деятельность, они активно пытаются создать образ «политрепрессированных». Из меня Любовь Соболь и Навальный пытались сделать «демона», который якобы тесно связан с Путиным, для того, чтобы бросить тень на последнего», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин добавил, что является добросовестным предпринимателем, который создал бизнес с нуля, а также имеет безупречную финансовую историю и деловую репутацию.

Ранее он подал иск о компенсации за причинение морального вреда в отношении Соболь. Причиной стало распространение недостоверных материалов и порочащих сведений.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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