Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 17:51
17:50
Экономика
В России появится монета, посвященная работникам нефтегазовой сферы
17:49
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
17:48
Экономика
Европейский регулятор одобрил пилотный проект цифрового евро
17:46
Общество
Россиянам рассказали о ценах на продукты в Абхазии
17:46
Происшествия
Британец избил русскую жену после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020
17:45
Общество
Подиум не для колясочников: чего лишены инвалиды в России
17:42
Общество
Директор центра "Орленок" рассказал, как изменятся правила для туристов на Кубани
17:38
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
17:38
Общество
Россиянам объяснили, как правильно записывать телефонные разговоры
17:36
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
Все новости

ОАЭ открыли посольство в Израиле спустя год после нормализации отношений
Весь мир
ОАЭ открыли посольство в Израиле спустя год после нормализации отношений
Global Look Press  /  Roni Schutzer-Jinipix/Xinhua

Тель-Авив, 14 июля. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) открыли свое посольство в Израиле через год после заявления двух стран о намерении установить официальные дипломатические отношения. На торжественной церемонии в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога посол ОАЭ Мухаммад Аль Хаджа назвал это событие «важной вехой в растущих отношениях между государствами».

«Объединенные Арабские Эмираты и Израиль являются инновационными странами, мы можем использовать свои достижения, чтобы обеспечить процветающее и стабильное будущее для наших государств и нашего региона», — сказал он.

В свою очередь, Ицхак Герцог призвал к тому, чтобы вслед за «историческим соглашением» с Эмиратами с его государством вступили в контакт и другие страны региона, стремящиеся к обоюдному миру.

ОАЭ установили дипломатические отношения с Израилем в конце прошлого года после подписания «Авраамских соглашений», разработанных администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Эмираты стали третьей арабской страной, признавшей еврейское государство. Ранее аналогичные шаги предприняли Египет и Иордания, впоследствии этой тенденции последовали также Бахрейн, Марокко и Судан. Это вызвало резкий протест Палестины: Рамалла заявила о нарушении арабского консенсуса о недопустимости нормализации связей с Израилем до достижения им всеобъемлющего и прочного мира с палестинским народом.

Посольство ОАЭ расположили в здании фондовой биржи Тель-Авива, чтобы подчеркнуть значимость Абу-Даби как одного из его важнейших экономических партнеров. Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что с момента подписания «Авраамских соглашений» оборот двусторонней торговли достиг более 675,22 млн долларов.

Напомним, что в конце июня Лапид посетил Объединенные Арабские Эмираты для открытия официального представительства в Абу-Даби. Это стало первым визитом израильского чиновника такого уровня в арабское государство Персидского залива с момента установления дипломатических отношений девять месяцев назад.

«Ближний Восток — наш дом, и мы здесь, чтобы остаться. Поэтому мы призываем все страны региона признать это, приехать и поговорить с нами», — заявил глава израильского МИД.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал открытие посольства в Абу-Даби, а экс-президент страны Дональд Трамп и бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвали это событие «одним из величайших достижений» Тель-Авива.

Поводом для нормализации отношений между двумя государствами стала их общая обеспокоенность последними достижениями иранской ядерной программы и растущим влиянием Исламской республики в регионе. При этом негласное сотрудничество в области торговли и разведывательной деятельности между Израилем и ОАЭ началось еще задолго до официального установления отношений. Например, армии двух стран участвовали в совместных военных учениях, также между оборонными ведомствами неоднократно велись переговоры о продаже израильского вооружения и техники эмиратским войскам.

В частности, в 2018 году ливанские СМИ сообщали, что глава Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Гади Айзенкот дважды посетил ОАЭ для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, с которыми обсудил поставки оружия в Эмираты и ответные визиты представителей военного руководства арабского государства в Тель-Авив.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ОАЭ открыли посольство в Израиле спустя год после нормализации отношений
израиль оаэ посольство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru