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Сенатор Рязанский объяснил, к чему приведет резкий рост МРОТ
Экономика
Сенатор Рязанский объяснил, к чему приведет резкий рост МРОТ
pixabay.com

Москва, 14 июля. Шаги по повышению минимального размера оплаты труда должны быть выверенными, так как это счетная величина, зависящая от множества факторов, заявил сенатор Валерий Рязанский.

Просто повысить планку нельзя, поскольку это может спровоцировать рост инфляции, что, в первую очередь, отразится на малоимущих гражданах, подчеркнул первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике в беседе с «Радио 1». В настоящий момент государство поддерживает предельную планку различными доплатами.

«Это хорошо, но задача властей в этой части сводится к тому, чтобы уровень доходов и сама трудовая деятельность были источником благополучия человека. Тем, кто не может трудиться в силу определенных обстоятельств, государство должно помогать», — подчеркнул сенатор.

МРОТ в России повышается каждый год, и работа в этом направлении будет продолжаться. Данная система мер предусмотрена законодательством, исходя из среднемедианной зарплаты и доходов. Эти параметры являются основой, формирующей шкалу прожиточного минимума для разных категорий российских граждан.

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