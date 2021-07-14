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Новая избранница Харламова объяснила, почему скрывает подробности личной жизни
Шоу-бизнес
Новая избранница Харламова объяснила, почему скрывает подробности личной жизни
instagram.com  /  @katerinakovalchyk

Москва, 14 июля. Актриса Катерина Ковальчук привлекла к себе внимание после слухов о романе с разведенным комиком Гариком Харламовым. Артистка объяснила, почему не афиширует отношения.

Ковальчук прославилась благодаря съемкам в комедии «Гусар», главную роль в котором исполнил звезда шоу Comedy Club Харламов. Артистов заподозрили в романе после совместной поездки на курорт. Несмотря на ролики в соцсетях из схожих локаций, звезды все еще не подтвердили слухи об отношениях.

Недавно Ковальчук затронула острую тему в интервью. Новая предполагаемая избранница Харламова поделилась необычными деталями своей биографии и ответила в беседе с корреспондентом издания PeopleTalk, почему скрывает подробности личной жизни.

«Счастье любит тишину. Вот и все. Люди всегда будут что-то говорить, а мне что? Я живу в своем мире, для себя и своей семьи и не обязана «обслуживать» окружающих», — объяснила актриса.

Ковальчук также рассказала о своей карьере. Неожиданно, но первой заметной ролью звезды стала работа в голливудском короткометражном фильме «Рядовой». С тех пор ее фильмография пополнилась еще 15 фильмами, передает сайт 360tv.ru.

Теперь актриса готовится к съемкам в новом проекте. Несмотря на статус восходящей звезды, Ковальчук уже точно знает, на какие эксперименты в кино она не готова согласиться. Актриса призналась, что никогда не станет сниматься в сценах с обнажением, сообщает «Вечерняя Москва».

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ковальчук звезды харламов
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