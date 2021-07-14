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Исследования подтвердили безопасность вакцинации для репродуктивной системы

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:44
Общество
Исследования подтвердили безопасность вакцинации для репродуктивной системы
pixabay.com

Москва, 14 июля. Прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции не оказывает негативного влияния на репродуктивные функции пациента.

Вакцинация от коронавирусной инфекции не оказывает негативного влияния на репродуктивные функции, что подтверждается результатами проведенных исследований. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцинация от коронавируса является эффективным способом формирования иммунитета к COVID-19. Как сообщалось ранее, российская вакцина «Спутник V» может применяться для вакцинации пациентов-аллергиков.

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Михаил Мурашко минздрав рф вакцинация коронавирус побочный эффект
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