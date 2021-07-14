Исследования подтвердили безопасность вакцинации для репродуктивной системы

Москва, 14 июля. Прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции не оказывает негативного влияния на репродуктивные функции пациента.

Вакцинация от коронавирусной инфекции не оказывает негативного влияния на репродуктивные функции, что подтверждается результатами проведенных исследований. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцинация от коронавируса является эффективным способом формирования иммунитета к COVID-19. Как сообщалось ранее, российская вакцина «Спутник V» может применяться для вакцинации пациентов-аллергиков.