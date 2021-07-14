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Блогеру Билу вынесли приговор по делу о ДТП

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:47
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Происшествия
Блогеру Билу вынесли приговор по делу о ДТП
пресс-служба Тверского суда

Москва, 14 июля. Блогер Эдвард Бил получил два года ограничения свободы за ДТП с пострадавшей девушкой в центре Москвы.

Пресненский суд Москвы признал виновным пранкера по ч.1 ст.264 УК РФ. Осужденному назначили два года ограничения свободы. Кроме того, его лишили прав на три года.

Теперь Эдвард Бил не сможет покидать свой дом с 20:00 до 8:00, также ему запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области. Кроме того, блогеру нельзя менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Следователи установили, что Бил, находясь за рулем иномарки, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП. Одним из его участников стала консультант Госдумы Мария Артемова, которая получила тяжелые травмы.

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Все новости / Происшествия / Блогеру Билу вынесли приговор по делу о ДТП
приговор блогер Эдвард Бил
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