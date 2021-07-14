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Судан станет участником встреч IDA впервые после тридцатилетнего перерыва
Весь мир
Судан станет участником встреч IDA впервые после тридцатилетнего перерыва
wikipedia.org  /  Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Хартум, 14 июля. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок направился в Кот-д’Ивуар для участия в заседаниях Международной ассоциации по развитию (IDA) Всемирного банка. Африканская страна впервые участвует в данном мероприятии после тридцатилетнего перерыва и длительного периода изоляции.

Встреча африканских лидеров состоится 15 июля в экономической столице Кот-д’Ивуара городе Абиджан. Повестка включает обсуждение борьбы с COVID-19 и помощи Всемирного банка в удовлетворении финансовых потребностей стран континента, которые находились на высоком уровне и до пандемии.

В мае 2021 года президент Всемирного банка Дэвид Малпасс выступил с предложением поиска новых ресурсов для фонда льготного кредитования IDA ввиду воздействия коронавируса на международную экономику. Предстоящая встреча на высоком уровне позволит определить ключевые приоритеты финансирования в Африке.

Судан приступил к интеграции в международные институты после трех десятилетий пребывания в санкционном списке стран, спонсирующих терроризм. Премьер-министр Хамдок направился в Абиджан в ответ на приглашение его ивуарийского коллеги Алассана Уаттары. Судан — одна из стран-учредителей ассоциации IDA и первое африканское государство, присоединившееся к ней в 1960 году.

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судан всемирный банк
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