Путин и Лукашенко обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине

Минск, 14 июля. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обговорили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине, сообщила пресс-служба белорусского политика.

Уточняется, что этот вопрос главы двух государств подняли во время встречи в Санкт-Петербурге. Помимо этого, стороны обсудили увеличение рейсов и расширение географии полетов авиакомпании «Белавия» в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что российский президент и его белорусский коллега дали поручение правительствам двух государств по итогам переговоров. Она уточнила, что поручено создать совместный план противодействия ограничительным мерам со стороны Запада.