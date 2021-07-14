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Путин и Лукашенко обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:41
Политика
Путин и Лукашенко обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 14 июля. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обговорили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине, сообщила пресс-служба белорусского политика.

Уточняется, что этот вопрос главы двух государств подняли во время встречи в Санкт-Петербурге. Помимо этого, стороны обсудили увеличение рейсов и расширение географии полетов авиакомпании «Белавия» в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что российский президент и его белорусский коллега дали поручение правительствам двух государств по итогам переговоров. Она уточнила, что поручено создать совместный план противодействия ограничительным мерам со стороны Запада.

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Все новости / Политика / Путин и Лукашенко обсудили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине
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