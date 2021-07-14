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Штамм «Дельта» вызвал резкий рост заболеваемости COVID-19 в США
Весь мир
Штамм «Дельта» вызвал резкий рост заболеваемости COVID-19 в США
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Луизиана, 14 июля. В ряде штатов США наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма коронавируса «Дельта». Средний показатель новых случаев выявления инфекции является самым высоким с конца мая. Сообщает журнал U.S. News.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), средний семидневный показатель заболеваемости составляет более 21 тыс. человек. Самые высокие темпы роста наблюдаются в штатах Луизиана, Теннесси, Алабама, Калифорния, Канзас, Флорида, Арканзас, Невада и Джорджия.

«С одной стороны, мы видим успехи нашей программы вакцинации за последние восемь месяцев. Заболеваний, госпитализаций и смертей стало намного ниже, чем на пике, который мы наблюдали в январе. С другой стороны, начинаем отмечать некоторые новые и тревожные тенденции. В районах с низким уровнем охвата вакциной наблюдается рост числа случаев заболевания и госпитализаций», — прокомментировала данные директор CDC Рошель Валенски.

В настоящее время штамм «Дельта» является одним из доминирующих разновидностей коронавируса в США, его фиксируют у 52% новозараженных. По данным CDC, более 99% смертей от COVID-19 в США в июне были среди непривитых людей.

Вариант штамма Дельта (B.1.617) впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида. Он отличается несколькими мутациями в спайковом белке. Согласно ряду экспертов, эта разновидность коронавируса отличается повышенной заразностью.

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сша коронавирус штамм дельта
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