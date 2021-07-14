Тиктокера обвинили в совращении актрисы «Очень странных дел» Милли Бобби Браун

Вашингтон, 14 июля. В Калифорнии 21-летнего тиктокера Хантера Экимовича обвинили в совращении Бобби Браун из сериала «Очень странные дела». Об интимных отношениях с девушкой он признался на стриме.

По словам парня, они начали встречаться, когда Молли было около 15-16 лет, несмотря на то, что в штате возраст согласия составляет от 18 лет. Экимович стал оправдываться, что об их отношениях якобы знали родители и что девушка сама спровоцировала его на интим.

Он в подробностях рассказывал о том, чему учил Бобби Браун в постели. Агенты актрисы заявили, что такое поведение тиктокера некорректно и высказанное им они просто так не оставят.

Ранее британец попытался совратить 12-летнюю девочку под видом охотника на педофилов. Этим он занимался с 28 мая по 6 августа 2019 года.