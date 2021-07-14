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Вдова создателя антивируса McAfee опубликовала предсмертную записку мужа

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:38
Происшествия
Вдова создателя антивируса McAfee опубликовала предсмертную записку мужа
needpix.com

Барселона, 14 июля. Вдова создателя антивируса McAfee Джона Макафи опубликовала предсмертную записку своего супруга. Женщина назвала текст послания подозрительным.

Короткий кусок текста, который Джон Макафи якобы написал перед своей смертью, супруга создателя популярного компьютерного антивируса опубликовала в Сети. Записка появилась в Twitter женщины.

Мужчина отбывал заключение в испанском исправительном учреждении в провинции Барселона. Отмечается, что Дженис Макафи назвала послание супруга подозрительным, в особенности почерк на листке.

Ранее стало известно, что программиста нашли мертвым в тюремной камере. Джон Макафи находился за решеткой с осени 2020 года, когда его задержали в Стамбуле.

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