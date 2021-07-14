Совбез назвал основные задачи учений Sea Breeze — 2021 в Черном море

Москва, 14 июля. Проведение многонациональных учений НАТО Sea Breeze — 2021 имело определенные цели, отметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

В крупнейших маневрах НАТО приняли участие более четырех тысяч военнослужащих из разных стран. Основной задачей являлась отработка преодоления российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах, передает «Российская газета».

Во время учений военнослужащие также тренировались в масштабной переброске американского контингента в Европу, вопросах развертывания и применения межвидовых группировок войск.

Ранее сообщалось, что НАТО превращает Черное море в арену столкновения с Россией. Силы Альянса не прекращают свои провокации в регионе.