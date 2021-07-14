Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 17:50
17:49
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
17:48
Экономика
Европейский регулятор одобрил пилотный проект цифрового евро
17:46
Общество
Россиянам рассказали о ценах на продукты в Абхазии
17:46
Происшествия
Британец избил русскую жену после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020
17:45
Общество
Подиум не для колясочников: чего лишены инвалиды в России
17:42
Общество
Директор центра "Орленок" рассказал, как изменятся правила для туристов на Кубани
17:38
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
17:38
Общество
Россиянам объяснили, как правильно записывать телефонные разговоры
17:36
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
17:36
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая рассказала о трогательном подарке от сына
Все новости

Суд вынес приговор 27 фигурантам дела о драке в Чемодановке

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:38
Происшествия
Суд вынес приговор 27 фигурантам дела о драке в Чемодановке
pixabay.com  /  Sang Hyun Cho

Пенза, 14 июля. Пензенский областной суд приговорил 27 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка к лишению свободы на сроки от двух до десяти лет колонии. Одного оправдали.

В начале лета 2019 года произошла массовая драка в селе Чемодановка Пензенской области. В отделение полиции доставили 174 человека. Всего в конфликте пострадали пять человек, двоих госпитализировали. Один человек скончался в больнице. По предварительным данным, причиной массового боя стал бытовой конфликт.

Потасовка между охранником и 21-летним студентом произошла на Полюстровском проспекте в торговом центре «Европолис», сообщал ФАН. По данному факту проводится проверка.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Суд вынес приговор 27 фигурантам дела о драке в Чемодановке
суд пенза драка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru