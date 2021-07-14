Суд вынес приговор 27 фигурантам дела о драке в Чемодановке

Пенза, 14 июля. Пензенский областной суд приговорил 27 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка к лишению свободы на сроки от двух до десяти лет колонии. Одного оправдали.

В начале лета 2019 года произошла массовая драка в селе Чемодановка Пензенской области. В отделение полиции доставили 174 человека. Всего в конфликте пострадали пять человек, двоих госпитализировали. Один человек скончался в больнице. По предварительным данным, причиной массового боя стал бытовой конфликт.

Потасовка между охранником и 21-летним студентом произошла на Полюстровском проспекте в торговом центре «Европолис», сообщал ФАН. По данному факту проводится проверка.