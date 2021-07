Чемпионат на костях: реформы не спасают рабочих в Катаре от эксплуатации

Доха, 14 июля. Базирующийся в Лондоне Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека опубликовал отчет о множественных нарушениях трудового законодательства в Катаре. Документ под названием «Доказано: жестокое обращение с рабочими-мигрантами в роскошных отелях Чемпионата мира по футболу в Катаре» рассказывает о принудительном труде, вымогательстве, незаконных штрафах, расовой дискриминации и запугивании со стороны работодателей в отношении наемных трудящихся.

Примечательно, что подобная картина наблюдается после ряда трудовых реформ в арабском государстве, подразумевающих повышение минимальной зарплаты до 275 долларов в месяц, упрощение смены места работы, строгий надзор за подбором персонала, улучшение условий проживания и стандартов в области здравоохранения и безопасности. Также работодателей обязали выплачивать не менее чем по 82 доллара на питание и по 137 долларов на жилье в месяц на каждого трудоустроенного.

В настоящий момент катарское руководство занимается подготовкой инфраструктуры для проведения ЧМ по футболу в ноябре 2022 года, что подразумевает создание 26 тысяч гостиничных номеров, больницы, аэропорта, а также развитие метро и наземного железнодорожного транспорта. При этом затраты на возведение спортивных объектов оцениваются примерно в десять миллиардов долларов, что составляет менее 5% от общих затрат на подготовку к чемпионату.

Положение трудящихся

Трудовые мигранты, работающие на стройках, представлены выходцами из Южной и Юго-Восточной Азии. По подсчетам издания The Guardian, за период подготовки ЧМ от несчастных случаев погибли свыше 6,5 тысячи строителей из Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала.

При проведении исследования ресурсный центр опирался не только на предоставляемые катарскими компаниями данные, но и на опросы среди самих работников. Так, из 18 служащих в гостиницах восемь сообщили о том, что им пришлось внести «комиссионные» для получения работы в размере около тысячи долларов. При этом десять опрошенных сообщили, что зарплата и должность зависят от национальности.

По их словам, они получали существенно меньшую оплату за ту же работу, которую выполняли их коллеги (национальности не уточняются), но даже из этих денег вычитались необоснованные штрафы. Паспорта же на период контракта конфисковались, что осложняло смену компании. Впрочем, более существенной помехой к этому является страх рабочих перед депортацией с подачи их текущих наймодателей.

Опираясь на эти данные, правозащитники отправили запросы в 19 гостиничных компаний на предоставление информации о подобных злоупотреблениях. Из них ответили лишь 11, и только IHG Hotels & Resorts отчиталась о количестве собственных работников, которые, по ее данным, заплатили за трудоустройство. Примечательно, что это единственный из опрошенных работодателей, имеющий рейтинг три звезды из пяти. У остальных репутация еще хуже.

Трудовые реформы

При этом было бы поспешным утверждать, что власти никак не реагируют на подобную ситуацию. Проблема заключается в незнании работниками собственных прав и возможностей, некачественном изучении условий трудового договора, а также недостаточном контроле со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, нововведения были вызваны широко распространенной на Ближнем Востоке спонсорской системой Kafala, по которой низкоквалифицированные рабочие имеют право трудиться в Катаре лишь при наличии поручителя на территории арабской страны. Он, в свою очередь, отвечает за визу приезжих, что ставит их в зависимость от прихотей спонсора. В рамках борьбы с этой ситуацией было принято положение, по которому приезжий не обязан дожидаться согласия наймодателя на увольнение, но лишь должен предупредить его о своих намерениях.

«Дан старт инициативе по повышению осведомленности работников о том, как подавать жалобы на своего работодателя. Также были внедрены новые механизмы для облегчения доступа к правосудию», — говорится в заявлении правительства Катара на тему реформ.

В некоторых случаях уведомление сотрудника об увольнении вызывает непонимание со стороны начальства, которое прибегает к угрозам и конкретным действиям, приводящим либо к невозможности дальнейшего трудоустройства, либо к депортации.

Руководство страны призывает иностранных рабочих обращаться в министерство административного развития, труда и социальных дел при любых нарушениях трудового законодательства. В настоящий момент ведомство пытается распространять руководство по грамотному трудоустройству, созданное совместно с Институтом прав человека и Международной организацией труда. В соответствующих материалах приводятся актуальные законы.

Правозащитная организация позитивно расценивает подобные шаги, хоть и отмечает, что большая доля ответственности за злоупотребления лежит именно на работодателях.