Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 17:50
17:49
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
17:48
Экономика
Европейский регулятор одобрил пилотный проект цифрового евро
17:46
Общество
Россиянам рассказали о ценах на продукты в Абхазии
17:46
Происшествия
Британец избил русскую жену после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020
17:45
Общество
Подиум не для колясочников: чего лишены инвалиды в России
17:42
Общество
Директор центра "Орленок" рассказал, как изменятся правила для туристов на Кубани
17:38
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
17:38
Общество
Россиянам объяснили, как правильно записывать телефонные разговоры
17:36
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
17:36
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая рассказала о трогательном подарке от сына
Все новости

Чемпионат на костях: реформы не спасают рабочих в Катаре от эксплуатации
Весь мир
Чемпионат на костях: реформы не спасают рабочих в Катаре от эксплуатации
Федеральное агентство новостей  / 

Доха, 14 июля. Базирующийся в Лондоне Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека опубликовал отчет о множественных нарушениях трудового законодательства в Катаре. Документ под названием «Доказано: жестокое обращение с рабочими-мигрантами в роскошных отелях Чемпионата мира по футболу в Катаре» рассказывает о принудительном труде, вымогательстве, незаконных штрафах, расовой дискриминации и запугивании со стороны работодателей в отношении наемных трудящихся.

Примечательно, что подобная картина наблюдается после ряда трудовых реформ в арабском государстве, подразумевающих повышение минимальной зарплаты до 275 долларов в месяц, упрощение смены места работы, строгий надзор за подбором персонала, улучшение условий проживания и стандартов в области здравоохранения и безопасности. Также работодателей обязали выплачивать не менее чем по 82 доллара на питание и по 137 долларов на жилье в месяц на каждого трудоустроенного.

Правозащитная организация указала на продолжение эксплуатации рабочих в Катаре
Федеральное агентство новостей  / 

В настоящий момент катарское руководство занимается подготовкой инфраструктуры для проведения ЧМ по футболу в ноябре 2022 года, что подразумевает создание 26 тысяч гостиничных номеров, больницы, аэропорта, а также развитие метро и наземного железнодорожного транспорта. При этом затраты на возведение спортивных объектов оцениваются примерно в десять миллиардов долларов, что составляет менее 5% от общих затрат на подготовку к чемпионату.

Положение трудящихся

Трудовые мигранты, работающие на стройках, представлены выходцами из Южной и Юго-Восточной Азии. По подсчетам издания The Guardian, за период подготовки ЧМ от несчастных случаев погибли свыше 6,5 тысячи строителей из Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала.

При проведении исследования ресурсный центр опирался не только на предоставляемые катарскими компаниями данные, но и на опросы среди самих работников. Так, из 18 служащих в гостиницах восемь сообщили о том, что им пришлось внести «комиссионные» для получения работы в размере около тысячи долларов. При этом десять опрошенных сообщили, что зарплата и должность зависят от национальности.

По их словам, они получали существенно меньшую оплату за ту же работу, которую выполняли их коллеги (национальности не уточняются), но даже из этих денег вычитались необоснованные штрафы. Паспорта же на период контракта конфисковались, что осложняло смену компании. Впрочем, более существенной помехой к этому является страх рабочих перед депортацией с подачи их текущих наймодателей.

Опираясь на эти данные, правозащитники отправили запросы в 19 гостиничных компаний на предоставление информации о подобных злоупотреблениях. Из них ответили лишь 11, и только IHG Hotels & Resorts отчиталась о количестве собственных работников, которые, по ее данным, заплатили за трудоустройство. Примечательно, что это единственный из опрошенных работодателей, имеющий рейтинг три звезды из пяти. У остальных репутация еще хуже.  

Трудовые реформы

При этом было бы поспешным утверждать, что власти никак не реагируют на подобную ситуацию. Проблема заключается в незнании работниками собственных прав и возможностей, некачественном изучении условий трудового договора, а также недостаточном контроле со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, нововведения были вызваны широко распространенной на Ближнем Востоке спонсорской системой Kafala, по которой низкоквалифицированные рабочие имеют право трудиться в Катаре лишь при наличии поручителя на территории арабской страны. Он, в свою очередь, отвечает за визу приезжих, что ставит их в зависимость от прихотей спонсора. В рамках борьбы с этой ситуацией было принято положение, по которому приезжий не обязан дожидаться согласия наймодателя на увольнение, но лишь должен предупредить его о своих намерениях.

«Дан старт инициативе по повышению осведомленности работников о том, как подавать жалобы на своего работодателя. Также были внедрены новые механизмы для облегчения доступа к правосудию», — говорится в заявлении правительства Катара на тему реформ.

В некоторых случаях уведомление сотрудника об увольнении вызывает непонимание со стороны начальства, которое прибегает к угрозам и конкретным действиям, приводящим либо к невозможности дальнейшего трудоустройства, либо к депортации.

Руководство страны призывает иностранных рабочих обращаться в министерство административного развития, труда и социальных дел при любых нарушениях трудового законодательства. В настоящий момент ведомство пытается распространять руководство по грамотному трудоустройству, созданное совместно с Институтом прав человека и Международной организацией труда. В соответствующих материалах приводятся актуальные законы.

Правозащитная организация позитивно расценивает подобные шаги, хоть и отмечает, что большая доля ответственности за злоупотребления лежит именно на работодателях.

«Правительство борется с нарушениями в сфере труда. Изменение поведения всех компаний потребует времени, но Катар выигрывает битву с теми, кто думает, что может обойти закон», — сообщается в докладе.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Чемпионат на костях: реформы не спасают рабочих в Катаре от эксплуатации
катар чм-2022 трудовые мигранты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru