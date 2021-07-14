Они сражались за Родину: пропавшую 77 лет назад подлодку нашли на дне Финского залива

10–13 июля 2021 года Разведывательно-водолазная команда совместно с эстонскими поисковиками из Maxstar Expedition при поддержке АО «ПО «Cевмаш», Фонда президентских грантов и ПАО «Транснефть» обнаружили на дне Балтийского моря погибшую в 1944 году советскую подводную лодку М-96 серии XII типа М — «Малютка». Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила Разведывательно-водолазная команда.

Подлодка Маринеско

Первым командиром найденной подлодки, как оказалось, был легендарный Александр Маринеско. Он известен потоплением 30 января 1945 года судна «Вильгельм Густлофф» военно-морского флота нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Эту операцию советская печать назвала атакой века, а самого Александра Маринеско — подводником №1.

Найденная М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Балтийского флота. Кроме того, советская субмарина успела даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания «Малютки» в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага.

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Последний бой

В свой седьмой и последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова (это был его четвертый поход на данной субмарине). Задачи подлодки — преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и провести разведку в Нарвском заливе. После того как субмарина вышла в море, с ней была потеряна связь. С 1944 года «Малютка» считалась пропавшей без вести. М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Вместе с субмариной погибло 22 члена экипажа.

Поиски

Разведывательно-водолазная команда искала М-96 в территориальных водах Российской Федерации более трех лет, предполагая, что лодка погибла на минных заграждениях «Зееигель». Так как корпус субмарины в терводах обнаружить не удалось, к поискам подключились эстонские специалисты из команды Maxstar Expedition. Они и обнаружили своим гидролокатором объект, похожий на «Малютку».

После обследования субмарины выявилось, что в 1944 году подлодка форсировала все минные заграждения и вышла в район рекомендованной позиции, приступив к выполнению боевой задачи. Помимо этого, М-96 смогла незаметно пройти мимо дежуривших в Нарвском заливе немецких подводных лодок.

vk.com / Разведывательно-водолазная команда

Подводная лодка лежит в северной части Нарвского залива на глубине 42 метра. Осмотр показал, что лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей. Машинный телеграф на мостике показывает команду «Полный вперед», руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Эксперты считают, что причиной гибели «Малютки» стала мина, взрыв которой произошел под носовой частью лодки, переломив корпус.

На основе анализа немецких документов можно предположить, что, скорее всего, М-96 погибла 10 сентября 1944 в 3:48, заявил историк Мирослав Морозов. По его словам, именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала своей гидроакустикой сильный взрыв.

Примечательно, что обнаружение М-96 в Финском заливе означает, что в границах России не осталось не найденных советских подводных лодок, и фактически подводная война на этом участке окончена. Стоит заметить, что 13 июля 2021 года митрополит Таллинский и Эстонский Евгений (Решетников) вместе с участниками экспедиционной команды вышел в море к месту гибели М-96 и отслужил литию по погибшему экипажу.

vk.com / Разведывательно-водолазная команда

Участник Разведывательно-водолазной команды Алексей Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что на поиски М-96 группа потратила более трех лет. Подлодку могли найти еще в прошлом году, но помешала граница.

«Мы искали ее больше трех лет. Несколько раз прошли ее курсом от острова Мощный через закрытый полигон и все минные поля, многократно проверяя каждую минную линию. К ее поискам подключался Балтийский флот и морская инженерная компания «Фертоинг». В прошлом году мы не дошли до нее всего несколько миль, нас разделила граница», — указал он.

Они сражались за Родину

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему так важно помнить о тех, кто героически сражался за Родину.

«Дело в том, что существует такое выражение: «Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат». Сегодня сформированные поисковые отряды активно работают. Каждый год поднимаем тысячи людей, из которых, увы, опознаем немногих. Это касается и подводных лодок. В последнее время интенсивность поиска погибших субмарин увеличивается, особенно на Балтике. Практически все погибшие подводные лодки обозначены. В 1942–1943 годах Финский залив был полностью перегорожен минами. Были такие случаи и в 1944 году, когда погибла «Малютка», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

По его словам, Финский залив и Балтийское море достойны того, чтобы стать регионом мира.

«Как правило, в редком случае подводные лодки поднимаются. Если не удается поднять, то место гибели субмарины считается воинским захоронением, над ними совершаются молебны, отдаются воинские почести. Когда рядом проходят корабли, приспускаются флаги, выстраивается команда и спускается венок. Это — очень важный момент. Потому что человек, который воюет за Родину, должен знать: если он погибнет, то он будет увековечен, его никто не забудет. Это — большое нравственное начало, чтобы было кому прийти, поклониться. Помимо этого, Финский залив и Балтийское море достойны того, чтобы стать регионом мира», — резюмировал Василий Дандыкин.

Фото для статьи предоставлено Разведывательно-водолазной командой.